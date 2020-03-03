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رقم الخبر: 277486 تاريخ النشر: آذار 03, 2020 الوقت: 14:33 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
إيران تحتل المرتبة الثانية عالمياً في الشفاء من الـ «كورونا»

إيران تحتل المرتبة الثانية عالمياً في الشفاء من الـ «كورونا»

احتلت إيران المرتبة الثانية في العالم بعد الصين من حيث معدلات شفاء المرضى المصابين بفيروس كورونا بينما حققت دول مثل إيطاليا وكوريا الجنوبية نسبة نجاح من واحد إلى أربعة بالمائة.جاء هذا وفقاً لنسبة الإصابة وعدد حالات الشفاء.

وقد سجلت الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا أكبر عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا، ووفقا للتقارير الدولية تعافى أكثر من 50 في المائة من الحالات المصابة بالفيروس، كما أن عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الصين يبلغ حوالي 2870 شخصا، وهو ما يمثل 3.5 في المائة من عدد المصابين الكلي.

 في حال ان ايران سجلت 978 إصابة بالفيروس تم تعافي 175 منها بشكل تام مما يضع ايران في المرتبة الثانية عالمياً من حيث نسبة التعافي والشفاء من هذا المرض.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ فارس
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