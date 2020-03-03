تأهل فيلمان إيرانيان إلى الدورة الـ43 من مهرجان بورتلاند الدولي السينمائي في الولايات المتحدة.

ويمثل إيران في هذه الدورة من المهرجان فيلم «ظلال من دون شمس» الوثائقي للمخرج مهرداد أسكويي، وفيلم «الامتحان» القصير للمخرجة سونيا حداد.

وتأسس المهرجان عام 1971 كعضد لمتحف بورتلاند للفنون في مسيرته الفنية.

وفضلا عن عرض الأفلام يقوم مهرجان بورتلاند بإقامة ورشات في مختلف الشؤون السينمائية، إلى جانب ندوات للبحث وتبادل الآراء.

وتقام الدورة الـ43 من مهرجان بورتلاند الدولي السينمائي في الفترة 6 حتى 15 مارس في مدينة آرغون بالولايات المتحدة.