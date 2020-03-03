مقبرة "شعراء" في سرخاب بتبريز مدفون فيها عدد من الشعراء و الصوفيين و المشاهير الإيرانيين.شُيِّد النصب الضخم خلال أواسط عقد السبعينيَّات من القرن العشرين خلال عهد سكريتير الثقافة والفنون في محافظة أذربايجان الشرقيَّة طهماسب دولتشاهي من المقابر الأثرية للمدنية والتي تضم مقابر ما يزيد عن 400 شاعر وعارف وأديب من ايران وبلدان المنطقة خاصة القوقاز.

يعود تاريخ مقبرة الشعراء في سرخاب الى ما قبل 800 سنة؛ واول من ووري جثمانه فيها هو الشاعر الحكيم الاسدي الطوسي وصولاً الى أستاذ اللغة والأدب الفارسي المعاصر محمد حسين بهجت التبريزي المعروف بـ (شهريار).

جدير بالذكر كمعلومة تاريخية أن أقدم اشارة الى هذه المقبرة ورد في كتاب «نزهة القلوب» لمؤلفه حمدالله المستوفي لعام 740 هـ.ق.

ومن أشهر من دفنوا في مقبرة الشعراء نذكر على سبيل المثال: الأسدي الطوسي، والقطران التبريزي، ومجير الدين البيلقاني والخاقاني الشرواني، وظهير الدين الفارابي، وشابور النيسابوري وشمس الدين السجاسي، وذوالفقار الشرواني، وهمام التبريزي، وماني الشيرازي، وشكيبي التبريزي، وأخيراً سيد محمد حسين بهجت التبريزي (شهريار).



