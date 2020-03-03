تستضيف الأمم المتحدة وثائقي «في دوامة الانقراض» للمخرج الإيراني فتح الله أميري، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للحياة البرية.

وأعلنت العلاقات العامة بمركز تنمية السينما الوثائقية والتجريبية، أن أمانة اتفاقية التجارة الدولية للأنواع المهددة بالانقراض (CITES) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) إلى جانب مهرجان جكسون هيل الدولي قد أزاحوا الستار عن الأعمال السينمائية المختارة لليوم العالمي للحياة البرية.

ويختار المحكمون والمخرجون والعلماء من شتى أنحاء العالم، الأعمال المختارة من ضمن كافة الأعمال المنتجة في هذا المجال في مختلف البلدان.

واعلن يوم امس الثلاثاء 3 مارس 2020 وفي مراسم خاصة في المقر العام للأمم المتحدة بنيويورك أسماء الأفلام المختارة ليبدأ عرضها هناك وفي اليوم العالمي للحياة البرية.

ويحضر فيلم وثائقي «في دوامة الانقراض» للمخرج فتح الله أميري وإنتاج باقر نظامي وفتح الله أميري في نهائيات المهرجان كممثل وحيد لإيران.

وينافس الفيلم في المهرجان أعمالا من منتجات قنوات مرموقة مثل National Geographic، Arte France، NDR Netherlands، SVT Sweden، BBC Nature، Nat Geo Wild، ORF، France 3.

ويتطرق وثائقي «في دوامة الانقراض» إلى الفهد الإيراني المهدد بشدة بالانقراض وإلى إدارة القضية والتهديدات التي يتعرض لها.

وأنتج الفيلم بتمويل من شركة «معراج» للطيران، وتم إنتاجه بواسطة شركة تصوير الحياة البرية خلال الفترة 2015 حتى 2019.