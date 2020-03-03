  • الثلاثاء ٨ رجب ١٤٤١
  • الثلاثاء , مارس 03, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 277478 تاريخ النشر: آذار 03, 2020 الوقت: 14:33 الاقسام: ثقافة وفن  
«انعدام الوزن» الايراني يواصل نجاحاته الدولية

«انعدام الوزن» الايراني يواصل نجاحاته الدولية

فاز الفيلم السينمائي الايراني «إنعدام الوزن» (بي وزني) للمخرج مهدي فرد قادري بجائزة أفضل فيلم وتمثال «القطة السوداء» بمهرجان «بيرو» الدولي للافلام التجريبية.

وبحسب المستشار الاعلامي لمشروع «انعدام الوزن» فان الفيلم للكاتب والمخرج مهدي فرد قادري وانتاج مرتضی شايسته والذي حصل قبل ايام على الجائزة الخاصة لاكاديمية كارولينا الشمالية باميركا، سجل نجاحا دوليا آخر بجائزة أفضل فيلم لقسم أفلام «بدون قيود» بمهرجان «بيرو» السينمائي الدولي.

وبين الافلام التسعة في القسم التنافسي، نجح الفيلم الايراني «انعدام الوزن» في لفت انتباه الجمهور ولجنة التحكيم وحصل على هذه الجائزة القيمة خلال المراسم الختامية للمهرجان التي اقيمت الليلة الماضية في ليما عاصمة جمهورية بيرو.

يشار الى أن الفيلم بدأت عروضه في السينما الايرانية اعتبارا من منتصف فبراير المنصرم لكن توقفت العروض بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد الذي ادى الى اغلاق ابواب السينما.

«انعدام الوزن» من تاليف واخراج مهدي فردقادري ويتمحور حول قصة نسائية لكن لم يتم الافصاح عن تفاصيل اكثر حول قصته.

وكان الفيلم قد تأهل حتى الان للمشاركة في اكثر من 60 مهرجانا دوليا وحصد اكثر من عشرين جائزة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0668 sec