وبحسب المستشار الاعلامي لمشروع «انعدام الوزن» فان الفيلم للكاتب والمخرج مهدي فرد قادري وانتاج مرتضی شايسته والذي حصل قبل ايام على الجائزة الخاصة لاكاديمية كارولينا الشمالية باميركا، سجل نجاحا دوليا آخر بجائزة أفضل فيلم لقسم أفلام «بدون قيود» بمهرجان «بيرو» السينمائي الدولي.

وبين الافلام التسعة في القسم التنافسي، نجح الفيلم الايراني «انعدام الوزن» في لفت انتباه الجمهور ولجنة التحكيم وحصل على هذه الجائزة القيمة خلال المراسم الختامية للمهرجان التي اقيمت الليلة الماضية في ليما عاصمة جمهورية بيرو.

يشار الى أن الفيلم بدأت عروضه في السينما الايرانية اعتبارا من منتصف فبراير المنصرم لكن توقفت العروض بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد الذي ادى الى اغلاق ابواب السينما.

«انعدام الوزن» من تاليف واخراج مهدي فردقادري ويتمحور حول قصة نسائية لكن لم يتم الافصاح عن تفاصيل اكثر حول قصته.

وكان الفيلم قد تأهل حتى الان للمشاركة في اكثر من 60 مهرجانا دوليا وحصد اكثر من عشرين جائزة.