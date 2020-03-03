في وثائقي هو الأول الذي يؤرخ جزء كبيرا من الحياة الرائدة الحافلة، لقائد الثورة الاسلامية السيد علي خامنئي تعرضه قناة المنار كل ثلاثاء الساعة 21.30.

حياة حافلة اسست وقادت حقبات يخلدها التاريخ، هي حياة قائد عظيم وشخصية استثنائية..

شخصية الامام السيد علي الخامنئي الذي اعطى وضحى وبذل الكثير الكثير ولا يزال وتعرضت حياته للخطر مرارا في سبيل الاسلام والامة وصنع لهذه الامة امجادا متكررة عند كل منعطف ليقودها نحو انتصار تلو انتصار.. منذ ما قبل الثورة الاسلامية المظفرة تحت ظل الامام الخميني العظيم (قدس) الى تاريخ يصنع اليوم الفتوحات ويكسر التحديات والضغوط..

سلسلة حلقات حول حياة السيد الخامنئي منذ الولادة عام 1939 حتى تسلمه القيادة عام 1989. الوثائقي «خامنئي» يكشف خبايا عن خمسين عاما من حياة الامام الخامنئي بما فيها من ميزات وابرز المنعطفات والاحداث، لتعطينا دروسا وفخرا واندفاعة اضافية، مقرّين في الوقت نفسه ان هذه السيرة يبقى في اسرارها الكثير ايضا وان التوصيف يعجز عن ايفاء هذا الامام جزءا بسيطا من ميزاته.

