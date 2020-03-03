أحد أكبر وأقدم الأبنية التاريخية في إيران، بُني في القرن التاسع الهجري في محافظة يزد ذات الأهمية التراثية والثقافية العريقة، ومركز الثقافة الزرادشتية في إيران. بناه الأمير جلال الدين جخماق، محافظ يزد خلال فترة حكم سلالة التيموريين في القرن الخامس والسادس عشر الميلادي.

يضم الميدان عدة معالم تراثية من أهمها مسجد الأمير جخماق، الذي يقع جنوب الميدان ويُعد من روائع فن العمارة والبناء. بالإضافة إلى تِكية تحمل نفس الاسم، عبارة عن بناء يضم خمس غرف مقوسة، وله منارتان قائمتان على مدخله المستطيل. إلى جانب ‹‹مخازن مياه›› خاصة بالتكية، تُعد من المعالم الأثرية النادرة. صُممت 8 سلالم بجانب التكية؛ للنزول إلى تلك المخازن.

يعتبر ميدان أمير جخماق من أهم المجمعات التاريخية في يزد والتي تقع في منتصف السياق المعماري القديم وهي واحدة من المناطق الاستراتيجية الهامة في يزد. يضم هذا المجمع الثمين الذي يمثل نقطة التقاء الشوارع الرئيسية، مسجد وتكية (مكان لعزاء الحداد الديني) وضريح السيدة فاطمة وسوق حاجي قنبر وصهريج ساتي فاطمة ونخلة وصهريج أمير جخماق.

يعود تاريخ هذا المجمع إلى القرن التاسع الهجري الذي بناه أمير جلال الدين الذي كان أحد قادة شاهرخ تيموري (771-911 هـ ، 1370-1506 م) وزوجته «فاطمة خاتون»، العرش من أجل ازدهار هذه المدينة. قام المؤسسون ببناء مربع في شمال المسجد ، والذي بقي في وسط يزد الآن.

كانت الساحة معروفة بنفس الاسم في العصر الصفوي. أعيد بناء بعض أجزاء هذا المبنى بما في ذلك سوق شهار ، الذي تم بناؤه فوق النزل ، في وقت شاه عباس. تحولت الساحة أمام المسجد إلى تكية في أوائل القرن الثالث عشر الميلادي. ومع ذلك ، فمن الواضح أن هذا المكان لم يستخدم كمكان ديني ، لأن هذه الأماكن بنيت هناك بعد العصر الصفوي.

لم يتم تشييد هذا المبنى بأمر من الأمير جخماق ، لكنه يعزى إليه فقط. يُعد المبنى الرئيسي أحد الرموز الشهيرة في يزد برأس مرتفع ، ورواق رائع ومثير ، وقبة ضخمة وتراس جميل. تم بناء المبنى بالطوب الطيني وتم تزيينه بالجص الجميل.