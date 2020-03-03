أصدرت المستشارية الثقافية الايرانية لدى اليونان، السبت 29 فبراير 2020 للميلاد، كتاب «الاسلام من المنظور الشيعي» باللغة اليونانية.

وهذا الكتاب مفيد لغير المسلمين الذين يرغبون في دراسة الإسلام باختصار، وكذلك الشباب المسلمين الذين نشأؤوا في المجتمع الغربي واليوناني.

وتمت ترجمة هذا العمل القيم من اللغة الإنجليزية الى اللغة اليونانية بالتعاون مع المركز الإسلامي في إنجلترا التابع لمكتب قائد الثورة الاسلامية الايرانية وتم طباعته ونشره في 165 صفحة وألف نسخة.

بالإضافة إلى إرسال نسخ من هذا الكتاب إلى المكتبات الوطنية والجامعات والمكتبات العامة للبلديات اليونانية، سيتم عرض هذا الكتاب في معارض الكتب التي تعقدها المستشارية الثقافية الايرانية طوال العام.

وهذا الكتاب من تأليف مدير المركز الاسلامي في إنجلترا «الشیخ الدكتور محمد علي الشمالي» باللغة الانجليزية وتمت ترجمته الى اللغة اليونانية من قبل المستشارية الثقافية الايرانية لدى اليونان.