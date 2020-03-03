أعلنت وزارة الصحة التشيكية تسجيل خمس إصابات مؤكدة بفيروس كورونا، وذكر راديو (براغ الدولى) اليوم الثلاثاء، أن ثلاثة من المصابين زاروا إيطاليا مؤخرا، بينما الحالة الرابعة لشاب أمريكى كان يدرس فى مدينة ميلان الإيطالية، والحالة الخامسة لسيدة كانت ترافقه.

وأشار الراديو إلى أن الحكومة التشيكية تبحث حاليا إمكانية فرض حظر على الرحلات الجوية القادمة من شمال إيطاليا، بعد مشاورة المفوضية الأوروبية.

يشار إلى أن فيروس "كورونا المستجد" (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الثلاثاء أنها تلقت تقارير عن 125 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) و31 حالة وفاة أمس، ما يرفع العدد الإجمالي في شتى أنحاء البلاد إلى 2946 وفاة و80302 إصابة حتى نهاية أمس.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن جميع الوفيات المسجلة أمس كانت في مقاطعة "هوبي" (مركز انتشار الفيروس وسط الصين) التي سجلت كذلك 114 حالة إصابة جديدة فيما تم تسجيل 11 حالة فقط في باقي أنحاء الصين.

وأضافت اللجنة أن 2742 شخصا خرجوا أمس من المستشفيات بعد تعافيهم من الإصابة بعدوى فيروس كورونا الجديد، بينما انخفض عدد الحالات الخطيرة بـ 304 حالات لتصل إلى 6806 حالات، فيما بلغ إجمالي من تعافوا وخرجوا من المستشفيات حتى نهاية أمس 47260 شخصا.

وبحلول نهاية أمس، تم الإبلاغ عن 100 حالة مؤكدة، منها حالتا وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و10 حالات مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و41 حالة في تايوان بما في ذلك وفاة واحدة، فيما غادر المستشفيات بعد تعافيهم 36 مريضا في هونج كونج و8 في ماكاو و12 في تايوان.

من جانبه، قال "ليانغ وان نيان" رئيس لجنة الخبراء الصينية المعنية بمواجهة تفشي (كوفيد-19) والتخلص منه، إن "حوالي 80 إلى 90% من حالات الإصابة المؤكدة حديثا في "ووهان" عاصمة مقاطعة "هوبي" كانت حالات سابقة يشتبه في إصابتها، وأن جميع هذه الحالات تحت السيطرة".

وأضاف نيان أن بعض حالات الإصابة الجديدة ترتبط أيضا بالاتصال الوثيق بحالات الإصابة المؤكدة، وأن حوالي 1 إلى 5% من الاتصالات الوثيقة تأكدت إصابتها بالمرض في وقت لاحق.

وبدورها، أعلنت بلدية تشونغتشينغ جنوب غربي الصين أن نتائج اختبار جميع الركاب وأفراد الطاقم على متن الطائرة "سي إيه 440" القادمة من سول بكوريا الجنوبية جاءت سلبية لفيروس كورونا الجديد.

وأوضحت سلطات البلدية أنه تم رصد أعراض حمى على أربعة مواطنين صينيين على متن الطائرة عند وصولهم تم إرسالهم إلى مستشفى مخصص للعلاج،

مشيرة إلى أنه كان على متن الطائرة 10 من أفراد الطاقم و79 راكبا من بينهم 22 شخصا من كوريا الجنوبية.

ولفتت السلطات إلى أن اختبارات الحمض النووي جاءت سلبية لجميع من كانوا على متن الطائرة، وسيتم إجراء اختبار آخر على الركاب الأربعة المصابين بحمى بعد 24 ساعة.