قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الاثنين إنه قرر تمديد برنامج دور المجموعات في دوري أبطال آسيا حتى نهاية يوليو/تموز المقبل على أقصى تقدير، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وبعد اجتماع طارئ في مقره في العاصمة الماليزية كوالالمبور، قال الاتحاد القاري إنه سيتم وضع الترتيبات الخاصة بتمديد فترة إقامة مباريات دور المجموعات بعد موعدها الأصلي المقرر في نهاية مايو/أيار لتستمر حتى نهاية يونيو/ حزيران.

لكن في حالة استمرار تأجيل مباريات في بطولات الدوري والكأس المحلية في اليابان وكوريا الجنوبية والصين فسيكون من الممكن أيضا تمديد فترة إقامة مباريات دور المجموعات في دوري الأبطال حتى نهاية يوليو/تموز التالي لضمان اكتمال البطولة هذا العام.

وقال الاتحاد الآسيوي إنه يتوقع وضع جدول جديد معدل لمباريات دور المجموعات في دوري الأبطال بحلول 16 مارس/آذار الجاري وبعد عقد اجتماع في الأسبوع المقبل.

وأعلن الاتحاد الآسيوي إقامة مباريات الذهاب في دور 16 يومي 11 و12 أغسطس/آب على أن تقام لقاءات العودة بعد ذلك بأسبوعين في حين تقام مباريات الذهاب لدور الثمانية يومي 15 و16 سبتمبر/أيلول وتقام مباريات العودة يومي 29 و30 سبتمبر.

وسيقام دور الذهاب في قبل النهائي يومي 20 و21 أكتوبر/تشرين الاول بينما يقام دور الإياب بعد ذلك بأسبوع واحد.

وتقرر إقامة مباراتي الذهاب والإياب في نهائي البطولة يومي 22 و28 نوفمبر/تشرين الثاني وهو الموعد الأصلي دون أي تغيير.

وسيبحث الاتحاد خلال اجتماع له مقرر في السابع والثامن من مارس/آذار الجاري مصير عدد من المباريات في تصفيات كأس العالم من المقرر إقامتها في وقت لاحق من الشهر الجاري.

يذكر أن ايران تشارك باربعة اندية بدوري الابطال وهي برسبوليس واستقلال وسباهان وشهرخودرو.