تعاني أنثى إنسان الغاب "تي تي"، والتي تبلغ من العمر 24 عاما، من الاكتئاب عقب وفاة زوجها، ما دفع مسؤولي حديقة الحيوان في الجيزة بمصر، لبدء برنامج علاجي.

ووفقا لما نشرته صحيفة "اليوم السابع"، قال مسؤول إنه عقب وفاة الزوج "بونجو"، شكلت إدارة حديقة حيوان الجيزة لجنة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة من الطب البيطري، لمتابعة "تي تي" التي أصيبت بفقدان الرغبة في الطعام وعدم الاستجابة لمداعبات الجمهور.

وتحاول إدارة الحديقة منذ 5 أعوام علاج "تي تي" من الاكتئاب، خاصة وأنها من الأنواع المهددة بالانقراض، وهناك توجه لإعادتها إلى حديقة العين في الإمارات، حيث المساحات المفتوحة.

وتوفر الحديقة لأنثى إنسان الغاب، القصب والموز واللبن والشاي يوميا، كما أن مقر إقامتها مزود بتكييف.

يذكر أن إنسان الغابة وزنه‏ 160‏ كيلوغراما وهو من أقرب المخلوقات للإنسان ويتغذى على الفواكه والخضراوات.