تداولت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب، وهو يطلق ألعابا نارية بمناسبة طلاقه!

وأفيد بأن الشاب احتفل بهذه الطريقة المدوية بطلاقه قرب مبنى المحكمة الشرعية بالمزار الجنوبي في محافظة الكرك، إلى الجنوب من العاصمة الأردنية عمان.

ويبدو أن الشاب رأى أن مثل هذه المناسبة، غير المفرحة في العموم، جديرة بالاحتفال، لينطق بذلك بلسان المثل القائل: وللناس فيما يعشقون مذاهب.