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رقم الخبر: 277462 تاريخ النشر: آذار 03, 2020 الوقت: 14:31 الاقسام: منوعات  
طريقة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا على متن الطائرة

طريقة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا على متن الطائرة

أوصى أستاذ علم الأحياء المجهرية في جامعة أريزونا الأمريكية، كيلي رينولدز، المسافرين على متن الطائرة، باستخدام المناديل المعطرة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة "اندبندينت" نقلا عن رينولدز، ينبغي على المسافرين أن يمسحوا مسند الذراعين وطاولة الطائرة بالإضافة إلى مسح الجدران بالمناديل المبللة.

ونظرا لصعوبة تطهير مقاعد الطائرة نصح الخبير المسافرين باصطحاب أغطيتهم الخاصة، والتي يمكن غسلها فيما بعد.

كما شدد رينولدز على أهمية الغسل المتكرر لليدين بالصابون والماء أو استخدام المطهرات، لافتا إلى أن الأقنعة الطبية التي تغطي الأنف والفم لا تحمي من الإصابة بفيروس كورونا بسبب ارتدائها بشكل خاطئ.

وقال رينولدز: "لقد أظهرت الدراسات فعالية المطهرات اليدوية والمناديل المعطرة في القضاء على البكتيريا والفيروسات، والتي يصعب القضاء عليها أكثر من فيروس كورونا".

ووفقا للخبير فإن خطر الإصابة بالمرض أثناء الرحلة منخفض للغاية، بسبب لجوء شركات الطيران لاستخدام أقوى المطهرات لتخليص الطائرات من فيروس كورونا.

ويواصل فيروس "كورونا" تفشيه، إذ بات منتشرا خارج الصين في أكثر من 59 دولة، مسببا عشرات الوفيات وأكثر من 7 آلاف إصابة، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، "فيروس كورونا المستجد"، وباءً، وأعلنت "حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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