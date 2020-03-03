أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء الماليزى الجديد محيى الدين ياسين، اليوم الثلاثاء، عن ظهور 7 حالات جديدة مصابة بفيروس"كورونا" المستجد فى البلاد، وذكرت وكالة أنباء (برناما) الماليزية أن عدد المُصابين وصل إلى 36 حالة، تماثل 22 شخصا منهم للشفاء.

وكان المعهد الماليزى للسيارات والروبوتات وإنترنت الأشياء، قد أعلن يوم أمس الاثنين، عن تأجيل أكبر معرض سنوى للسيارات 2020 إلى شهر يوليو القادم، خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد، وقال المعهد - فى بيان بثته وكالة الأنباء الماليزية (برناما) - "إن المعرض الذى كان من المقرر إقامته فى الفترة من 9 إلى 12 أبريل المقبل فى مدينة سيردانج، وأنه سيؤجل إلى الفترة من 2 إلى 5 يوليو 2020، نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذى لا يزال ينتشر عالميا، وذلك لحماية جميع المشاركين العارضين والزوار من التعرض للإصابة بالفيروس التاجي".

وكانت وزارة الصحة الماليزية، أعلنت أول أمس الأحد، ظهور 4 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصل عدد المصابين إلى 29 حالة من ضمنهم 22 متعافيا، ونقلت وكالة أنباء " برناما " الماليزية عن وزارة الصحة أنها أجرت أيضا فحوصات على 66 مواطناً ماليزياً ومن غير المواطنين العالقين فى مدينة ووهان ونتائجها جاءت سلبية وأثبتت خلوهم من فيروس كورونا المستجد .

وكانت وزارة الصحة الماليزية، قد أعلنت فى وقت سابق، عن تعافى شخصين آخرين من فيروس كورونا الجديد (Covid-19) فى البلاد، ليصل عدد المتعافين من الفيروس حاليا إلى 20 شخصا من بين 22 حالة.

وقال وزير الصحة الماليزى الدكتور ذوالكفلى أحمد - فى بيان، نقلته وكالة الأنباء الماليزية (بيرناما)، "إن المتعافيين الجديدين كانا من الحالتين الـ14 والـ19 المؤكدتين بالإصابة اختباريا فى 5 و12 فبراير الجاري، مشيرا إلى عدم ورود حالة إصابة جديدة إلى اليوم، ليظل بذلك عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد فى ماليزيا 22 حالة، بما فيها حالتان تحت العلاج والمتابعة".