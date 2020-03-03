أعلن المتحدث باسم هيئة مكافحة فيروس كورونا في ايران، عن عدم تسجيل أية اصابات بين الرياضيين في البلاد.

وأوضح "مهرداد خليليان" في تصريح اليوم الثلاثاء، بانه لم ترد تقارير تفيد بتسجيل حالات اصابة بفيروس كورونا بين الرياضيين سواء على المستوى الوطني او المحافظات.

وأكد أن ثمة تنسيقا جيدا بين وزارتي الصحة، والرياضية والشبباب للوقاية ومكافحة فيروس كورونا.