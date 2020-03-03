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رقم الخبر: 277458 تاريخ النشر: آذار 03, 2020 الوقت: 13:47 الاقسام: رياضة  
هيئة مكافحة الـ «كورونا»: لا توجد إصابات بين الرياضيين الايرانيين

هيئة مكافحة الـ «كورونا»: لا توجد إصابات بين الرياضيين الايرانيين

أعلن المتحدث باسم هيئة مكافحة فيروس كورونا في ايران، عن عدم تسجيل أية اصابات بين الرياضيين في البلاد.

وأوضح "مهرداد خليليان" في تصريح اليوم الثلاثاء، بانه لم ترد تقارير تفيد بتسجيل حالات اصابة بفيروس كورونا بين الرياضيين سواء على المستوى الوطني او المحافظات.

وأكد أن ثمة تنسيقا جيدا بين وزارتي الصحة، والرياضية والشبباب للوقاية ومكافحة فيروس كورونا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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