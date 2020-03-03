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رقم الخبر: 277453 تاريخ النشر: آذار 03, 2020 الوقت: 12:42 الاقسام: دوليات  
كوريا الجنوبية تعلن 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية تعلن 600 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أكد مركز المراقبة والسيطرة على فيروس كورونا القاتل التابعة لوزارة الصحة في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 600 حالة إصابة جديدة بهذا الفيروس، ما يرفع العدد الإجمالي للأشخاص المصابين في البلاد إلى 4812 حالة.
وقال المركز في بيان: "تم تسجيل 600 حالة إصابة جديدة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 4812 حالة، وقتل ثلاثة أشخاص بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليصل عدد الوفيات إلى 34 شخصا".
كانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت أمس الاثنين، أن فيروس كورونا انتقل من الصين إلى 64 دولة حتى الآن.
وقالت المنظمة في بيان: "إن عدد حالات الإصابة المؤكد ارتفع خارج الصين من 1598 إلى 8774 في 64 دولة".
وأشار البيان إلى أن عدد قتلى الفيروس خارج الأراضي الصينية ارتفع إلى 128 شخصا منهم 24 شخصا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وتسعى دول العالم جاهدة لتطبيق إجراءات احترازية لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد الذي يواصل تفشيه.
هذا وبادرت الكثير من الدولة، بإجلاء مواطنيها من الصين مركز انتشار الفيروس ومن إيران وإيطاليا حيث سجلت إصابة عدد كبير من الحالات، ومنعت دول أخرى دخول أراضيها بسبب فيروس كورونا.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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