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رقم الخبر: 277451 تاريخ النشر: آذار 03, 2020 الوقت: 12:12 الاقسام: محليات  
قائد الثورة يغرس شتلة بمناسبة يوم الشجرة

قائد الثورة يغرس شتلة بمناسبة يوم الشجرة

بمناسبة أسبوع المصادر الطبيعية و على أعتاب يوم الشجرة، غرس قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، ظهر اليوم الثلاثاء شتلة في الحديقة الملحقة بمكتب سماحته.

وعادة ما يقوم الايرانيون في مثل هذه المناسبة بغرس الآف الشتلات في الحدائق العامة واحزمة المدن انطلاقا من اهتمامهم بالطبيعة والدور الذي تقوم به الغابات والاشجار في خدمة الانسان والبيئة.

 
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