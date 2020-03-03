قائد الثورة يغرس شتلة بمناسبة يوم الشجرة بمناسبة أسبوع المصادر الطبيعية و على أعتاب يوم الشجرة، غرس قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، ظهر اليوم الثلاثاء شتلة في الحديقة الملحقة بمكتب سماحته.