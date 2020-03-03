وجاء فی جانب من رسالة الرئیس روحاني الى نظیره البلغاري: 'انني اهنئ جنابكم وشعب (بلغاریا) بمناسبة حلول الیوم الوطنی لهذا البلد'.

وتابع : اننی اعرب عن سعادتي نظرا لتنامي العلاقات الثنائیة ومسیرتها القائمة على اسس المودة والتنمیة خلال الاعوام الاخیرة.

واضاف الرئیس روحانی : انني اتطلع الى مزید من تعزيز وتطویر العلاقات، وفي جمیع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بین طهران وصوفیا.

وفي الختام، اعرب رئیس الجمهوریة عن امانیه بالسلامة والموفقیة لنظیره البلغاری، ولشعب هذا البلد بالسعادة والتألق.