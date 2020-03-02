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رقم الخبر: 277434 تاريخ النشر: آذار 02, 2020 الوقت: 20:11 الاقسام: ثقافة وفن  
فيلم إيراني - عماني مشترك قيد الإنتاج

فيلم إيراني - عماني مشترك قيد الإنتاج

أعلن مساعد رئيس منظمة الثقافة والعلاقات الإسلامية للشؤون الثقافية "سيد محمد حسين هاشمي"، عن البدء في القريب العاجل بانتاج فيلم سينمائي مشترك بين إيران وعمان.

وأضاف هاشمي في حوار مع صحيفة "الشبيبة" العمانية اليوم الإثنين علي هامش معرض عمان الدولي: بدأت إيران وعمان التعاون في صناعة الأفلام، وتم توقيع اتفاقية مشتركة بينهما في هذا المجال.
ونوه الى ان إيران وعمان تربطهما أواصر ثقافية وإجتماعية تمتد الى عمق والعديد من القواسم المشتركة؛ مضيفا ان أول فيلم مشترك للبلدين سيتطرق الى العلاقات والجذور الاجتماعية العريقة بين البلدين.

 
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