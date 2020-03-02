وفي تصريح له اليوم الاثنين خلال اجتماعه باعضاء "حزب التنمية والعدالة الحاكم" بتركيا، اعرب اردوغان عن امله في التوصل الى اتفاق لوقف اطلاق النار عقب مباحثاته مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين".

واضاف : نحن نتطلع بان يتخذ الاخير (بوتين)، اجراءات مناسبة بما في ذلك وقف اطلاق النار وايضا التوصل الى حل في هذا الخصوص.

وتابع، ان تركيا لا تواجه مشكلة خاصة حول ادلب الشمالية مع ايران وروسيا؛ مطالبا في الوقت نفسه القوات السورية بالتراجع الى النقاط التي حددتها القوات التركية سابقا.