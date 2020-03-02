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رقم الخبر: 277432 تاريخ النشر: آذار 02, 2020 الوقت: 20:06 الاقسام: اقتصاد  
منظمة تنمية التجارة تدعو لدعم تطوير خطوط الملاحة البحرية لصالح الصادرات الوطنية

منظمة تنمية التجارة تدعو لدعم تطوير خطوط الملاحة البحرية لصالح الصادرات الوطنية

أكد رئيس منظمة تنمية التجارة في إيران "حميد زادبوم" ان استمرار نشاط خطوط الملاحة البحرية بهدف تعزيز الصادرات يعد من السياسات الرئيسة للمنظمة.

وافاد قسم العلاقات العامة لمنظمة تنمية التجارة في إيران، اعتبر زادبوم في تصريح له اليوم الإثنين، ان دعم انشاء الخطوط الملاحية المنتظمة من قبل منظمة الملاحة البحرية للجمهورية الإسلامية الايرانية يشكل خطوة مهمة في سياق العمل بالسياسات الشاملة للاقتصاد المقاوم في البلاد وتعزيز تنمية الصادرات وصرح، انه هناك خطوط ملاحية إيرانية منتظمة على امتداد بحر قزوين، وفي الخليج الفارسي، وبحر عمان، والمحيط الهندي، وشرق افريقيا.
كما أعلن عن زيادة شحن المنتجات التصديرية عبر "خط خزر الملاحي" في بحر قزوين بـ13 ضعفا وأضاف، ان شحن المنتجات التصديرية ازداد من 11 ألف طن في العام 2015 ليصل الى 145 الف طن في العام 2018، مما يعكس السياسة الصائبة في دعم انشاء واستمرار عمل خطوط الملاحة البحرية المنتظمة.
وأشار زادبوم الى تنفيذ 72 رحلة سنويا الى موانئ أستراخان الروسي وأكتاو الكازاخي وباكو في جمهورية أذربيجان؛ مضيفا انه بهدف خفض تكاليف الشحن، تم دعم اسعار الشحن بنسبة 50٪ لکل طن من السلع الإيرانية المصدرة.

 
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