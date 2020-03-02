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رقم الخبر: 277431 تاريخ النشر: آذار 02, 2020 الوقت: 19:59 الاقسام: محليات  
ايران تستقبل طائرة المساعدات الأممية لمكافحة فيروس كورونا

ايران تستقبل طائرة المساعدات الأممية لمكافحة فيروس كورونا

وصلت اليوم الاثنين طائرة تحمل مساعدات مقدمة من منظمة الصحة العالمية الى مطار الامام الخميني (رض) في طهران.

وبحسب وزارة الصحة الايرانية، يرافق هذه الشحنة ممثلون عن منظمة الصحة العالمية بما يشمل اطباء ومخبريين لتقديم التعاون في مجال تشخيص واحتواء هذا لفيروس.
شحنة المساعدات الدولية المقدمة من منظمة الصحة العالمية، تضم ما يبلغ 8 اطنان من الادوية وعلب تشخيص الاصابة بفيروس كورنا، نقلت على متن طائرة عسكرية قادمة من مطار دبي الى طهران.

 
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