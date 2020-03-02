وصلت اليوم الاثنين طائرة تحمل مساعدات مقدمة من منظمة الصحة العالمية الى مطار الامام الخميني (رض) في طهران.

وبحسب وزارة الصحة الايرانية، يرافق هذه الشحنة ممثلون عن منظمة الصحة العالمية بما يشمل اطباء ومخبريين لتقديم التعاون في مجال تشخيص واحتواء هذا لفيروس.

شحنة المساعدات الدولية المقدمة من منظمة الصحة العالمية، تضم ما يبلغ 8 اطنان من الادوية وعلب تشخيص الاصابة بفيروس كورنا، نقلت على متن طائرة عسكرية قادمة من مطار دبي الى طهران.