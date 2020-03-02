*الرئيس التركي يأمل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار.. والكرملين يؤكد لقاء بوتين وأردوغان الخميس *تركيا تستهدف طائرتين حربيتين سوريتين.. ولا خسائر في الأرواح *الاحتلال الإسرائيلي يستهدف سيارة مدنية في عين التينة بريف القنيطرة *ليبيا تعيد افتتاح سفارتها في دمشق الثلاثاء

أفادت مصادر محلية بأن الجيش السوري يضغط على المجموعات المسلحة بالغارات الجوية والتي تتركز على تجمعات المسلحين في ريف إدلب الجنوبي، من أجل استعادة سراقب، مشيرة إلى أنه استعاد خلال العملية العسكرية أكثر من 50% من مساحة إدلب، في حين يستمر بتكثيف عملياته على محوري سراقب وجبل الزاوية.

وأشارت المصادر إلى أن الجيش السوري ما يزال يتواجد في كل المواقع الأساسية باستثناء سراقب، وتمكن من الدخول إلى أكثر من قرية في محيط المدينة، وشدد أن استعادة سراقب هي الأولوية حالياً بالنسبة للجيش، وذلك من أجل تأمين الطريق الدولي.

هذا وأفادت المصادر بأن الجنود الأتراك الذين قتلوا خلال المعارك الأخيرة، كانوا برفقة مجموعات مقاتلة تابعة لجبهة النصرة.

وكان الجيش السوري قد تقدم في منطقة تركيز عملياته حالياً أدّى إلى انهيار معنويات المجموعات المسلحة التي تبادلت الاتهامات بالتراجع.

وسبق ذلك، استشهاد عدد من جنود الجيش السوري، وحزب الله بغارات تركية ليل السبت على مواقعهما في منطقة الزربة بريف حلب، بالتزامن مع ارتفاع عدد قتلى القوات التركية إلى 36 في قصف للجيش السوري على إدلب.

من جانبه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قال إنه طلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين إبعاد القوات الروسية عن القتال في سوريا، مشيراً إلى أن "تركيا مستمرة بإنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري".

وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الخميس المقبل في موسكو، لبحث الوضع في محافظة إدلب السورية.

وقال أردوغان في خطاب بأنقرة، الاثنين: "سأزور موسكو يوم الخميس المقبل وسأقيم الوضع في إدلب مع الرئيس بوتين، وآمل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار بعد المباحثات".

ومن جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن "موسكو لن تكون قادرة على ضمان سلامة الطيران فوق إدلب بحسب بيانات العسكريين الروس هناك". جاء تعليق بيسكوف ردا على خطط أنقرة في منطقة الحظر الجوي فوق إدلب السورية.

كما أكد بيسكوف أن العسكريين الروس والأتراك على تواصل دائم في سوريا، ومحادثات الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان ستلقي وضوحا أكثر على الوضع في إدلب.

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على طلب للتعليق على خطط تركيا لتوسيع العملية في إدلب الإثنين: "العسكريون على اتصال دائم، والأهم من ذلك، سنركز جميعنا على المفاوضات بين بوتين وأردوغان".

وأكد بيسكوف، إن:"موقف موسكو من الأزمة السورية لم يتغير أبدا، وهو نفس الموقف الذي ذكره مرارا وتكرارا كل من الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سرغي لافروف. وكذلك وفد الخبراء المشترك بين الإدارات، والذي تحادث في الأيام الأخيرة مع زملائه الأتراك".

وأضاف:"نحن ملتزمون باتفاقات سوتشي، ندعم سوريا في الحرب ضد الإرهابيين، والمنظمات الإرهابية الواردة في قائمة الجماعات الإرهابية التابعة للأمم المتحدة. نحن نعلق أهمية كبيرة على التعاون مع الشركاء الأتراك".

في غضون ذلك ، أعلنت وكالة الأنباء السورية سانا، أن القوات التركية استهدفت طائرتين حربيتين سوريتين في منطقة إدلب، مؤكدة أن الطيارين هبطوا بالمظلات وهم بخير.

وأضافت : أن الطائرة السورية سقطت إلى الغرب من سراقب، وأنه بعد سقوط الطائرة الأخرى حضرت سيارات الاسعاف ونقلت الطيارين من المكان.

ويذكر أن الجيش السوري أسقط صباح الاثنين طائرة مسيرة تركية فوق سراقب، كما أعلن إغلاق المجال الجوي السوري خاصة فوق إدلب، كما حذّر من أنه سيتعامل مع أي طيران يخرق المجال الجوي السوري على أنه معادٍ ويجب إسقاطه.

كما أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية، بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف بصاروخ من فوق الجولان السوري المحتل سيارة مدنية في عين التينة بريف القنيطرة الاثنين.

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد محاولة لتنفيذ عملية قنص في منطقة شمال هضبة الجولان، مضيفا أن قوة من الجيش أغارت على سيارة متورطة في محاولة تنفيذ العملية.

ولم يرد ذكر أي تفاصيل حول وقوع ضحايا أو إصابات جراء الحادث.

في سياق غير متصل صرحت وزارة الإعلام السورية أن السفارة الليبية في دمشق ستستأنف عملها، الذي توقف في عام 2012، الثلاثاء، وسيحضر وفد من الحكومة المؤقتة في طبرق.

ودعت الوزارة ممثلي وسائل الإعلام لحضور فعالية إعادة افتتاح السفارة الذي سيتم بحضور وفد ليبي ووفد رسمي سوري".

وكانت وزارة الخارجية السورية قد وقعت مع نظيرتها في الحكومة الليبية المؤقتة، الأحد، على مذكرة تفاهم بشأن إعادة افتتاح مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية وتنسيق مواقف البلدين في المحافل الدولية والإقليمية.

بدوره أكد المعلم على "الأهمية الكبيرة التي توليها سوريا لعلاقاتها مع الأشقاء في ليبيا وذلك لما لهذه العلاقة من مكانة خاصة في نفوس السوريين"، مشددا على أن "الظروف والتحديات التي تواجه البلدين تثبت اليوم أكثر من أي وقت مضى بأن هذه العلاقات يجب أن تكون في أفضل حالاتها لمواجهة الأطماع الخارجية والتي يبرز في مقدمتها في الوقت الحالي العدوان التركي على كلا البلدين الشقيقين وما يشكله ذلك من خطر على سيادتهما وكذلك على الأمن القومي العربي".

*لحود يبارك للأسد "الانتصار المؤزر على الإرهاب"

بارك الرئيس اللبناني الأسبق إميل لحود للرئيس السوري بشار الأسد "الانتصار المؤزر على الإرهاب في شمال سوريا، الذي يحققه الجيش السوري بقيادته، وقدم تعازيه بالشهداء الأبرار".

وأعرب لحود، في بيان، عن تقديره الكبير "لرجال الجيش السوري الذين يسطرون ملاحم البطولة والفداء ليس دفاعا عن وطنهم سوريا فقط، وإنما عن كل المواطنين في الأقطار العربية، لا بل عن كل الأحرار في العالم الرافضين للهيمنة الأحادية على مقدرات القرار الدولي في المعركة الفاصلة ضد العدوان التركي على الجمهورية العربية السورية".

وأشار لحود إلى أن "أبناء جيش سوريا لن يسمحوا للغزو التركي ومن يديره أن يحقق أهدافه، وستخرج سوريا منتصرة وتبقى المثل والمثال في التقدم والازدهار والكرامة الوطنية".