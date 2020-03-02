*الكيان الصهيوني يجري ثالت انتخابات برلمانية في أقل من عام

نشبت مواجهات في جبل العرمة ببلدة بيتا جنوب نابلس خلال تصدي الفلسطينيين لاقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي المنطقة.

جنود الاحتلال كانوا قد اقتحموا المنطقة يوم الجمعة الماضي عقب قيام مئات من الشبان من بيتا والقرى المجاورة بالمرابطة والمبيت على الجبل ونصب العلم الفلسطيني عليه بعد دعوات أطلقها المستوطنون لاقتحامه.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني الاثنين، إن 3 مواطنين أصيبوا، بالرصاص الحي، و20 آخرين بينهم المصور الصحفي محمد السايح بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ونحو 50 بحالات اختناق، عقب اقتحام مجموعة من المستوطنين جبل العرمة بحماية قوات الاحتلال.

إلى ذلك اقتحم مستوطنون صهاينة بأعداد كبيرة، الاثنين المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة العدو الصهيوني الخاصة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن نحو 200 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة من باحاته.

وأوضحت أن المستوطنين تلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وحاول بعضهم أداء طقوس تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

وتأتي هذه الاقتحامات، تزامنًا مع دعوات متطرفة أطلقتها ما تسمى "جماعات الهيكل المزعوم"، لأنصارها وجماعات المستوطنين إلى تنظيم اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى في يوم انتخابات الكنيست التي جرت الاثنين.

ويشهد المسجد الأقصى يوميًا (عدا يومي الجمعة والسبت) اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، فيما تزداد وتيرتها خلال فترة الأعياد اليهودية، بحيث يتخللها استفزازات للمصلين وعمليات اعتقال وإبعاد عن المسجد، لإتاحة المجال للصهاينة لتنفيذ اقتحاماتهم بدون أي قيود.

بموازاة ذلك اعتقلت قوات العدو الصهيوني، الاثنين، ثلاثة فلسطينيين من بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى المبارك.

وذكر مركز معلومات وادي حلوة أن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان الثلاثة عقب اقتحام منازلهم في بلدة سلوان وتخريب وتفتيش محتوياتها.

وأشار إلى أن قوات العدو اقتحمت ليلة الأحد حي عين اللوزة بالبلدة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي سياق متصل، واصلت قوات العدو انتشارها في شوارع بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، ونفذت جولات استفزازية داخلها.

يذكر أن بلدة العيسوية تتعرض منذ يونيو الماضي لهجمة صهيونية واسعة طالت كل شيء، وذلك في سياق العقاب الجماعي التي تفرضها سلطات العدو على المقدسيين بشكل عام.

من جانب آخر ، انطلقت الانتخابات الصهيونية صباح الاثنين لاختيار أعضاء الكنيست للمرة الثالثة خلال عام، فيما قرر الكيان الصهيوني إغلاق الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة بالتزامن معها.

وتحدثت يوم الأحد وسائل إعلام عبرية عن فشل التكتلات السياسية في كيان العدو من تشكيل ائتلاف حكومي، الأمر الذي أدى إلى إجراء الانتخابات للمرة الثالثة في أقل من عام واحد.

وتخوض الانتخابات هذه المرة 29 قائمة بعد انسحاب عدد من القوائم الصغيرة، وهو عدد القوائم الأدنى منذ سنوات طويلة إن لم يكن الأدنى في تاريخ الانتخابات الصهيونية، وفق وسائل الإعلام.

كما توقعت وسائل الإعلام العبرية أن تحقق القائمة المشتركة إنجازاً غير مسبوق في الانتخابات، مشيرةً إلى أن نسبة التصويت لدى الجمهور العربي وناخبي الليكود ستكون "بيضة القبان".

بدوره، قال رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة: إن الانتخابات اليوم مصيرية، داعياً إلى التصويت بكثافة من أجل إسقاط نتنياهو.

*المستوطنون يقتلعون 200 شجرة زيتون من أراضي الفلسطينيين شرق رام الله

اقتلع مستوطنون صهاينة، 200 شجرة زيتون من أراضي الفلسطينيين قرب قرية المغير شرق رام الله بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطني "عادي عاد" الجاثمة على أراضي القرية اقتلعوا أشتال الزيتون من أرض المواطن حسين أبو عليا.

وكان المستوطنون، أقدموا الأحد، على تقطيع 780 شجرة زيتون وكرمة في أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم على مدار الثلاثة الأيام الماضية.