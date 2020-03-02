أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، أن علاقات الأردن مع "إسرائيل" عند أدنى مستوياتها منذ توقيع معاهدة "وادي عربة"، وذلك نتيجة الإجراءات الأحادية التي تتخذها تل أبيب.

وفي حديث لشبكة "سي أن أن" الأميركية، أوضح الرزاز رفض بلاده "للتصريحات والخطاب الذي يتبناه البعض داخل " إسرائيل"، بأن الأردن هو فلسطين أو تلك المتعلقة بترحيل الفلسطينيين إلى الأردن".

وأضاف رئيس الوزراء الأردني قائلاً أن "التصريحات الإسرائيلية بما يخصّ الأردن هو فلسطين أمر خطير للغاية ليس بالنسبة للأردن وحسب، بل ويشكّل خطراً على المنطقة، وما هو إلا لعب بالنار في منطقة تعاني بالأصل من حالة اضطراب".

وحول العلاقات بين عمّان وواشنطن، شدد على أن العلاقة بين ‫الأردن والولايات المتحدة "عميقة وتاريخية واستراتيجية، وأنها على حالها مع جميع الإدارات الأميركية، لذلك لسنا قلقين من أن تتأثر هذه العلاقة الاستراتيجية".