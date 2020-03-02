أعلن وزير الصحة العماني، الإثنين، أن حالتين من الحالات الست المصابة بفيروس "كورونا" الجديد تماثلتا للشفاء.

وكانت سلطات الطيران العُمانية قررت، الأحد، تعليق الرحلات السياحية الإيطالية إلى مطار صلالة، جنوبي البلاد، لمدة شهر خوفا من تفشي فيروس "كورونا".

وأعلنت سلطنة عُمان، بوقت سابق، تسجيل 5 حالات مصابة بفيروس "كورونا" لمواطنين عمانيين مرتبطين بالسفر إلى إيران.

وأكدت وزارة الصحة العمانية، السبت، تماثل إحدى الحالات المصابة بفيروس "كورونا" الجديد للشفاء، لافتة إلى أن الحالات الأخرى تخضع للمتابعة، وهي في حالة صحية مستقرة.

وكانت السلطات العمانية قد اتخذت عدة قرارات احترازية لمكافحة انتشار الفيروس، من بينها توقيف العمل بالتنقل بالبطاقة الشخصية للمواطنين ومواطني دول مجلس التعاون.