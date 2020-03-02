قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية "وو تشيان" اليوم الاثنين إن الجيش الصينى ينفذ بنشاط تعاونا عسكريا دوليا مع جيوش الدول الأخرى ويعمل معها، لمحاربة التهديدات التى تواجه الصحة العامة، ومن بينها تفشى المرض الناتج عن فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأعرب تشيان -في مؤتمر صحفي اليوم حول عمل القوات المسلحة الصينية في الحرب ضد الفيروس- عن شكره للدول والجيوش التي قدمت مساعدة ودعما للصين في حربها ضد الفيروس، مشيرا إلى أن قوة الصين وروحها وكفاءتها التي ظهرت في أعمال الوقاية من (كوفيد-19) والسيطرة عليه، نالت إشادة واسعة من المجتمع الدولي.

من جانبه، قال مدير قسم الصحة لإدارة الدعم اللوجستي للجنة العسكرية المركزية "تشن جينغ يوان" إن الجيش الصيني قام بتنسيق سلس وفعال مع المجتمع المدني في المعركة ضد فيروس كورونا الجديد في مدينة (ووهان) الأكثر تضررا بالفيروس.

وأضاف يوان أن اللجنة العسكرية المركزية شكلت فريق قيادة وفرقة عمل مشتركة للاستجابة للطواريء، وأنه عند وصولها إلى ووهان، تعاونت الطواقم الطبية العسكرية مع القطاعات المدنية لإقامة آليات لتبادل المعلومات وتنسيق العمل، لعلاج المرضى.

وتابع يوان أنه حتى يوم أمس، تم نقل 8500 طن من السلع المنزلية و23600 قطعة (مجموعات) من مواد ومعدات الحماية إلى ووهان (مركز تفشي الفيروس)، فيما أرسلت القيادة الميدانية المركزية طائرات هليكوبتر لنقل 5ر6 طن من الإمدادات الطبية أمس.

وأشار يوان إلى أن فرقة العمل المشتركة للجيش للاستجابة لطواريء الصحة العامة خصصت 400 ألف قناع طبي و8000 مجموعة من الملابس الواقية و50 مجموعة من أغطية واقية للتنفس بالضغط الإيجابي ومجموعتين من كبائن نقل العزل بالضغط السلبي إلى "ووهان" لضمان العلاج الطبي في الحاجة الماسة.