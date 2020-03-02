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رقم الخبر: 277423 تاريخ النشر: آذار 02, 2020 الوقت: 17:12 الاقسام: دوليات  
مساع أممية لإنهاء العنف في الكونغو الديمقراطية

مساع أممية لإنهاء العنف في الكونغو الديمقراطية

أكدت أنجولا ضرورة بذل كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مزيدا من الجهود لإنهاء أعمال العنف والصراعات فى جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقالت السفيرة ماريا دي فيريرا مندوبة أنجولا الدائمة لدى الأمم المتحدة - خلال اجتماعات بمقر الأمم المتحدة حول الوضع في أنجولا - إنه يتعين على كافة الأطراف السياسية العمل من أجل تحقيق السلام، مضيفة: "يجب تعزيز قدرات مؤسسات الدولة في ظل الدعم الذي تقدمه بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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