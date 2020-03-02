وقالت السفيرة ماريا دي فيريرا مندوبة أنجولا الدائمة لدى الأمم المتحدة - خلال اجتماعات بمقر الأمم المتحدة حول الوضع في أنجولا - إنه يتعين على كافة الأطراف السياسية العمل من أجل تحقيق السلام، مضيفة: "يجب تعزيز قدرات مؤسسات الدولة في ظل الدعم الذي تقدمه بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية".