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رقم الخبر: 277422 تاريخ النشر: آذار 02, 2020 الوقت: 17:11 الاقسام: دوليات  
بيونغ يانغ تطلق صاروخين قصيري المدى قبالة ساحلها الشرقي

بيونغ يانغ تطلق صاروخين قصيري المدى قبالة ساحلها الشرقي

قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى قبالة ساحلها الشرقي وباتجاه البحر يوم الاثنين لتستأنف بذلك الاختبارات بعد فترة توقف استمرت ثلاثة أشهر.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن الصاروخين انطلقا من مدينة وونسان الساحلية الشرقية وقطعا مسافة 240 كيلومترا ووصلا إلى ارتفاع 35 كيلومترا. وأطلقت كوريا الشمالية سلسلة صواريخ من هذه المنطقة في الماضي.
وذكرت هيئة الأركان المشتركة أن الشمال يواصل على ما يبدو مناورة إطلاق نار أشرف عليها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون يوم الجمعة.
وهذه أول تجربة صاروخية منذ تجربة ما أسمتها بيونجيانج ”قاذفات صواريخ ضخمة متعددة الفوهات“ في 28 نوفمبر تشرين الثاني.
وقال البيت الأزرق الرئاسي في كوريا الجنوبية إن مستشار الأمن القومي تشونج إيوي يونج عقد مؤتمرا طارئا عبر الفيديو مع مسؤولي الوكالات المعنية لبحث إطلاق الصاروخين.
وأضاف في بيان أن المسؤولين عبروا عن قلق شديد إزاء استئناف كوريا الشمالية إطلاق الصواريخ قصيرة المدى وتابع قائلا ”مثل هذه الأفعال لا تفيد جهود خفض التوتر في شبه الجزيرة الكورية“ وحث المسؤولون كوريا الشمالية على الكف عنها.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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