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رقم الخبر: 277419 تاريخ النشر: آذار 02, 2020 الوقت: 16:58 الاقسام: محليات  
ربيعي: "كورونا" هي القضية الأولى أمام الحكومة الإيرانية

ربيعي: "كورونا" هي القضية الأولى أمام الحكومة الإيرانية

أكد المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي ان قضية فيروس كورونا هي القضية الاولى للحكومة والبلاد ، مشيرا الى ان الايرانيين متلاحمون اكثر من اي وقت مضى ومتعاونون مع الحكومة بهدف التغلب على هذا الفيروس.
وفي مؤتمر صحفي له عبر الفيديو ظهر اليوم الاثنين ، أكد ربيعي ان الحكومة ومنذ الاعلان عن أول اصابة بكورونا تعاملت بشفافية وصدق ، معتبرا ان ايران ستعبر هذه الازمة بفضل التعاون الحقيقي بين الحكومة والشعب.
واشار ربيعي الى أن كورونا تهديد عالمي يشبه فيروس سارس والايدز ، معتبرا ان ايران من أكثر الدول شفافية بخصوص انتشار هذا الفيروس خلافا لبعض الدول التي تقدم مصالحها السياسية والاقتصادية على ارواح مواطنيها.
واضاف ربيعي ان سلامة ارواح الايرانيين هي أولى من كل شيء ، موضحا ان المعلومات المتعلقة بهذا الفيروس تشير الى ان انتشاره في حالة تقلص وان الجهود متواصلة لتطويقه ، وان السيد وزير الصحة قد أدلى بالمعلومات الكافية في هذا المجال.
كما أعلن ربيعي ان وزارة الصحة والوزارات المعنية اعلنت عن افتتاح 107 خطوط صناعية جديدة لانتاج التجهيزات والمواد الصحية كالمطهرات والمنظفات والاقنعة وغيرها من المستلزمات الطبية والصحية.
 
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