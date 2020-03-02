أعلنت شركة "بارس" الايرانية، المشغلة لحقل بارس الجنوبي، عن بدء إستخراج الغاز عبر منصة بحرية جديدة في الحقل الواقع بالخليج الفارسي والمشترك مع قطر والذي يعد الأضخم بالعالم.

وأوضح علي أصغر صادقي، مساعد متعهد مشاريع المراحل التطويرية رقم 22 و23 و24 بحقل بارس الجنوبي، الاثنين، ان طاقة إستخراج المنصة الجديدة (بي 24) تبلغ 2ر14 مليون مترمكعب يومياً؛ وبتدشينها فان حجم إستخراج الغاز الغني في القسم البحري للمراحل التطويرية الثلاث المذكورة قد بلغ 56 مليون مترمكعب يومياً.

وأشار صادقي الى أن المنصة البحرية دشنت رسمياً يوم الأحد 1 مارس/ آذار 2020، فيما تم إدخالها مراحل العمليات وتجهيزها لإستخراج الغاز الغني في 10 فبراير/ شباط الفائت، وهي آخر منصة بحرية في إطار المراحل التطويرية 22 و23 و24، مؤكداً بدء عمليات إرسال الغاز من المنصة الى المصافي الشاطئية.

إلى ذلك، أعلن المدير التنفيذي للشركة الوطنية الايرانية للصناعات البتروكيمياوية عن وضع خطة جديدة لتشييد مصانع لإنتاج البتروكيمياويات في جنوب ايران.

وقال بهزاد محمدي، خلال لقائه المدير التنفيذي لمنطقة بارسيان الاقتصادية الخاصة (جنوب ايران)، مسعود باكزاد: إن العد العكسي لبدء العمليات التنفيذية لتشييد مصانع البتروكيمياويات في منطقة بارسيان الاقتصادية الخاصة قد بدأ بالفعل. وأكد على فتح الاعتمادات اللازمة للبدء بالعمليات التنفيذية لمصانع البتروكيمياويات في جنوب ايران.

ووصف محمدي منطقة بارسيان الاقتصادية الخاصة بأنها فريدة من نوعها وتضم إمكانيات كبيرة، داعياً الى المزيد من التعاون بين الشركة الوطنية الايرانية للصناعات البتروكيمياوية ومؤسسة الصناعات الايرانية في هذه المنطقة.

وعدّ باكزاد منطقة إنتاج البتروكيمياويات في جنوب ايران بأنها تحولت الى هدف إنتاجي مهم بالنسبة للمستثمرين، منوهاً الى تأمين المواد الخام التي تتطلبها النشاطات الإنتاجية لجميع المستثمرين كالميثان والايثان والمكثفات الغازية وسائر المواد الأخرى.