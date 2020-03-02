علق محافظ البنك المركزي الايراني "عبدالناصر همتي" على نبأ تفعيل القناة المالية السويسرية والإعفاءات المعلنة من جانب أمريكا بشأن الحظر المفروض على بعض الأرصدة المالية الايرانية في الخارج وأيضاً استيراد السلع الضرورية والأدوية؛ مؤكداً انه ينبغي مشاهدة النتائج على أرض الواقع ومرحلة التطبيق هي الأساس.

وفي مدونة نشرها اليوم الاثنين على حسابه الخاص بموقع "اينستغرام"، أكد همتي ان الإدارة الأمريكية عمدت لحد الآن الى إنتهاك القوانين وفرض الضغوط على الدول بهدف إغلاق القنوات المالية للبنك المركزي (الايراني). وأضاف: انه بحسب ما أعلن عنه السفير السويسري، يبدو أن الإدارة الأمريكية خصصت بعض الإعفاءات بشأن استخدام قسم من الأرصدة المالية (المجمدة) للبنك المركزي الايراني في الخارج لاستيراد السلع الضرورية والأدوية؛ مؤكداً انه ينبغي مشاهدة النتائج في هذا الخصوص على أرض الواقع، ومرحلة التطبيق هي الأساس.

على صعيد آخر، تطرق محافظ البنك المركزي الى موضوع فيروس كورونا المستجد في ايران؛ معلناً انه وجّه مدراء البنوك بإتخاذ إجراءات مناسبة لتيسير الظروف على المواطنين في ظل المرحلة الراهنة.