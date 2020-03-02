وقال مساعد رئيس مؤسسة الجهاد الزراعي في المحافظة فيروز باقرزاده، في تصريح أدلى به للصحفيين أمس الاثنين: إن إجمالي قيمة صادرات المحاصيل الزراعية من المحافظة خلال العام الجاري ارتفعت بنسبة 40 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وأضاف: إن 67 بالمئة من صادرات المحاصيل الزراعية كانت مختصة بمحاصيل البستنة، حيث شكلت صادرات الزبيب نصف الكمية. وتابع: إن صادرات المحاصيل الزراعية تشكل 5ر12 بالمئة من إجمالي صادرات المحافظة، فيما تشكل صادرات المحاصيل الزراعية منها نسبة 5ر4 بالمئة من صادرات البلاد.

ولفت باقرزاده الى أن الطاقة الإنتاجية لمحافظة آذربايجان الشرقية للمحاصيل الزراعية تبلغ نحو 5 ملايين طن سنوياً والتي يتم تصدير نحو 30 بالمئة منها إلى نحو 50 بلداً في العالم.