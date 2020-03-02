  • الإثنين ٧ رجب ١٤٤١
  • الإثنين , مارس 02, 2020
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 277416 تاريخ النشر: آذار 02, 2020 الوقت: 16:51 الاقسام: اقتصاد  
محافظة آذربايجان الشرقية تصدّر محاصيل زراعية بمئات ملايين الدولارات

محافظة آذربايجان الشرقية تصدّر محاصيل زراعية بمئات ملايين الدولارات

صدّرت محافظة آذربايجان الشرقية (شمال غرب ايران) محاصيل زراعية بقيمة 310 مليون دولار خلال العام الايراني الجاري (ينتهي في 20 آذار/ مارس).

وقال مساعد رئيس مؤسسة الجهاد الزراعي في المحافظة فيروز باقرزاده، في تصريح أدلى به للصحفيين أمس الاثنين: إن إجمالي قيمة صادرات المحاصيل الزراعية من المحافظة خلال العام الجاري ارتفعت بنسبة 40 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وأضاف: إن 67 بالمئة من صادرات المحاصيل الزراعية كانت مختصة بمحاصيل البستنة، حيث شكلت صادرات الزبيب نصف الكمية. وتابع: إن صادرات المحاصيل الزراعية تشكل 5ر12 بالمئة من إجمالي صادرات المحافظة، فيما تشكل صادرات المحاصيل الزراعية منها نسبة 5ر4 بالمئة من صادرات البلاد.

ولفت باقرزاده الى أن الطاقة الإنتاجية لمحافظة آذربايجان الشرقية للمحاصيل الزراعية تبلغ نحو 5 ملايين طن سنوياً والتي يتم تصدير نحو 30 بالمئة منها إلى نحو 50 بلداً في العالم.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/7648 sec