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رقم الخبر: 277415 تاريخ النشر: آذار 02, 2020 الوقت: 14:53 الاقسام: دوليات  
أردوغان يتمسّك بفتح الأبواب أمام المهاجرين.. ومصرع طفل لاجئ بسبب سياساته

أردوغان يتمسّك بفتح الأبواب أمام المهاجرين.. ومصرع طفل لاجئ بسبب سياساته

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن مسألة فتح الأبواب أمام اللاجئين في اتجاه أوروبا قد حسمت، والأبواب لن تغلق.

ورأى أردوغان أن دول الاتحاد الأوروبي ستتحمل بهذه الخطوة نصيبها من الأعباء، مشددا على أنه "عندما فتحنا أبوابنا أمام اللاجئين نحو أوروبا، انهمرت علينا الاتصالات الهاتفية لإغلاقها. هذه المسألة حُسمت والأبواب فتحت ولن تغلق مجددا، وستتحملون نصيبكم من هذه الأعباء"، في إشارة إلى دول الاتحاد الأوروبي.

من جانبها نقلت وكالة "رويترز" عن خفر السواحل اليوناني تأكيده مصرع طفل، وإنقاذ 47 مهاجرا غرق قاربهم المطاطي قرب جزيرة لسبوس اليونانية.

وقال مسؤول بالشرطة اليونانية لـ"رويترز"، إن 1000 مهاجر على الأقل وصلوا إلى جزر إيجه في شرق اليونان منذ صباح أمس الأحد.

يأتي ذلك، بعدما أكد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، عزم بلاده على حماية حدودها، وحذر المهاجرين من أن أثينا "ستردهم إذا حاولوا دخول البلد بطريق غير مشروع".

وكان آلاف المهاجرين قد شقوا طريقهم في الأراضي التركية، ووصلوا إلى الحدود اليونانية أملا في العبور إلى القارة الأوروبية، بعد أن فتحت تركيا أبوابها أمامهم للعبور إلى أوروبا.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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