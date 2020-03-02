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رقم الخبر: 277414 تاريخ النشر: آذار 02, 2020 الوقت: 14:06 الاقسام: رياضة  
تأجيل جولة التصفيات الأولمبية الأخيرة للبيسبول
بسبب انتشار فيروس كورونا

تأجيل جولة التصفيات الأولمبية الأخيرة للبيسبول

قال الاتحاد الدولي للبيسبول والسوفتبول، امس الإثنين، إنه قرر تأجيل الدورة الأخيرة في تصفيات البيسبول المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 إلى يونيو/حزيران المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويشارك في الدورة 6 دول وكان من المقرر إقامتها ما بين الأول والخامس من أبريل/نيسان المقبل في تايوان قبل أن يتقرر تأجيلها لتقام ما بين 17 و21 يونيو/حزيران المقبل حرصا على سلامة اللاعبين والأطقم والجمهور.

وتعود البيسبول للألعاب الأولمبية للمرة الأولى منذ دورة بكين 2008.

وستقام الدورة الأولمبية المقبلة في العاصمة اليابانية ما بين 24 يوليو/تموز والتاسع من أغسطس/آب.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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