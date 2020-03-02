قال الاتحاد الدولي للبيسبول والسوفتبول، امس الإثنين، إنه قرر تأجيل الدورة الأخيرة في تصفيات البيسبول المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 إلى يونيو/حزيران المقبل بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويشارك في الدورة 6 دول وكان من المقرر إقامتها ما بين الأول والخامس من أبريل/نيسان المقبل في تايوان قبل أن يتقرر تأجيلها لتقام ما بين 17 و21 يونيو/حزيران المقبل حرصا على سلامة اللاعبين والأطقم والجمهور.

وتعود البيسبول للألعاب الأولمبية للمرة الأولى منذ دورة بكين 2008.

وستقام الدورة الأولمبية المقبلة في العاصمة اليابانية ما بين 24 يوليو/تموز والتاسع من أغسطس/آب.



