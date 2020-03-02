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رقم الخبر: 277413 تاريخ النشر: آذار 02, 2020 الوقت: 14:04 الاقسام: رياضة  
الإثيوبي ليجيسي يفوز بماراثون طوكيو

الإثيوبي ليجيسي يفوز بماراثون طوكيو

فاز الإثيوبي برهانو ليجيسي، بماراثون طوكيو للعام الثاني على التوالي، الأحد، بعد أن بلغ خط النهاية في ساعتين و4 دقائق و15 ثانية، في شوارع خالية أغلب الوقت بالعاصمة اليابانية.

وغاب اليابانيون بشكل كبير عن مسار السباق بسبب تفشي فيروس كورونا، واقتصرت المشاركة بالسباق على عدة مئات من رياضيي الصفوة بدون المشاركة المعتادة لما يزيد على 3 آلاف هاو من أجل الحد من خطر العدوى.

ووصل ليجيسي، إلى الصدارة قبل علامة الكيلومتر 40، وبلغ خط النهاية متفوقًا بفارق يزيد على نصف دقيقة على أقرب ملاحقيه، لكنه فشل في تحطيم رقم ويلسون كيبسانج القياسي البالغ ساعتين و3 دقائق، و58 ثانية وحققه عام 2017.

 


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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