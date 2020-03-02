قال أنوتين تشارنفيراكول نائب رئيس وزراء تايلاند، امس الإثنين، إنه تقرر تأجيل سباق تايلاند للدراجات النارية، إلى أجل غير مسمى بسبب انتشار فيروس كورونا. وكان من المقرر إقامة السباق في بوريرام في 22 مارس/آذار الجاري.

وجاء قرار تأجيل السباق الثاني من الموسم، بعد يوم واحد من تأجيل السباق الافتتاحي للبطولة الذي كان مقررا في قطر مطلع الأسبوع المقبل، بسبب قيود السفر المفروضة على القادمين من إيطاليا ودول أخرى بسبب الفيروس.

وقال أنوتين وهو أيضا وزير الصحة ورئيس اللجنة المنظمة للسباق للصحفيين "اضطررنا لإلغاء سباق تايلاند للدراجات النارية وتأجيله لتاريخ لاحق نتيجة للوضع الراهن".

ومنذ ظهوره في الصين أواخر العام الماضي، تسبب فيروس كورونا في تأجيل وإلغاء الكثير من الأحداث والأنشطة الرياضية حول العالم كما أدى لوفاة نحو 3 آلاف شخص حول العالم.