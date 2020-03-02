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رقم الخبر: 277411 تاريخ النشر: آذار 02, 2020 الوقت: 14:00 الاقسام: رياضة  
تأثيرات كورونا تطغى على اجتماع اليويفا

تأثيرات كورونا تطغى على اجتماع اليويفا

عقد الاتحاد الأوروبي، اجتماعه السنوي في أمستردام، امس الإثنين، بينما يواجه التأثيرات المحتملة لفيروس كورونا على بطولة أوروبا 2020، ومباريات ملحق التصفيات هذا الشهر.

وكان للفيروس تأثيره بالفعل على المباريات المحلية في إيطاليا، حيث كانت مواجهة يوفنتوس وإنتر ميلان واحدة من 6 مباريات تم تأجيلها هذا الأسبوع.

ومن المنتظر أن تخوض منتخبات وطنية في كافة أنحاء القارة، مباريات في وقت لاحق من الشهر الحالي بما في ذلك مواجهات حاسمة في ملحق التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2020، التي تقام في 12 مدينة حول القارة.

وقال مارك بولينجهام الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي، عند سؤاله عن اجتماعات اليويفا التي تتضمن الجمعية العمومية للاتحاد "بالتأكيد ستكون هناك مناقشات، يمكنكم توقع ذلك. لكن بشكل أساسي علينا الاستماع للنصائح التي تعطيها لنا الحكومة ويجب أن نعتمد على ذلك".

ويشارك في ملحق التصفيات، يومي 26 و31 مارس/آذار الجاري، 16 فريقا تتنافس على 4 أماكن في النهائيات التي تضم 24 فريقا.

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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