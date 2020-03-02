دخل الأرجنتيني ليونيل ميسي تاريخ الكلاسيكو، بعد مشاركته الأحد، في المباراة التي خسرها فريقه برشلونة أمام مضيفه ريال مدريد لحساب الأسبوع الـ26 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووفقا لموقع "Gracenote Live"، فإن ميسي الذي خاض يوم الأحد، مباراته رقم 43 في الكلاسيكو، أصبح أكثر اللاعبين في تاريخ برشلونة، خوضا للمباريات أمام ريال مدريد، متفوقا على النجم السابق للبارسا، الإسباني تشافي هيرنانديز، صاحب الـ42 مباراة.

وبات "البرغوث"، ثاني أكثر اللاعبين مشاركة من الفريقين في تاريخ مواجهات الكلاسيكو، بعد سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، الذي خاض مباراته رقم 44.

ويملك ميسي عدة أرقام قياسية في مباريات الكلاسيكو، أبرزها تربعه على عرش صدارة هدافي مواجهات "البارسا" والريال، برصيد 26 هدفا، متفوقا بفارق 8 أهداف عن النجم السابق للفريق الملكي، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتعرض برشلونة يوم الأحد، لهزيمة قاسية بهدفين دون رد، فقد على إثرها صدارة الدوري الإسباني لغريمه التقليدي ريال مدريد.