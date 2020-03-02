أنقذ الحارس كام تالبوت 37 محاولة على مرماه وصنع مارك جيوردانو 3 أهداف في ثالث مباراة بعد عودته من الإصابة، ليقودا كالجاري فليمز للفوز 3-0 على فلوريدا بانثرز في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية.

والهزيمة هي السابعة على التوالي لفلوريدا على أرضه، ليعادل رقما قياسيا سلبيا للفريق حققه في 2003.

وسجل جوني جودرو هدفا وصنع آخر، وأحرز ميلان لوتشيتش وتي جيه برودي الهدفين الآخرين لصالح كالجاري.

وفي مباريات أخرى، فاز فيلادلفيا فلايرز 5-3 على نيويورك رينجرز، وتغلب واشنطن كابيتالز 4-3 على مينيسوتا وايلد.

وتفوق نيوجيرزي ديفلز 3-0 على أنهايم دكس، بينما فاز كولومبوس بلو جاكتس 5-3 على فانكوفر كانوكس.



