عند زيارتك مدينة صلالة لابد لك بالمرور بمدينة سمهرم الأثرية Sumhuram Old City التي تعود إلى عام 100 قبل الميلاد وتعد من معالم السياحة في سلطنة عمان وتحتوي آثار المدينة القديمة سمهرم على قلعة لمدينة قديمة كما أن بها بعض المباني التي بُنيت في العصور السالفة من الحجر.

تشكل سمهرم ممرا مائيا يسمح للزوّار بالعبور عليه والتمشية وسط ذلك الأثر العتيق، جدير بالذكر أن الأثر يقع شرق مدينة صلالة على بحر خور روري.

جزء من طريق اللبان وتقع في محافظة ظفار، ويحكي الموقع تاريخ الحضارة في ظفار، فمدينة سمهرم وميناؤها الشهير الذي يعود تاريخه إلى الألف الأول قبل الميلاد والذي كان يمثل همزة الوصل بين ظفار والعالم الخارجي.

ومما يروى عن شهرة الميناء وأهميته منذ القدم بأن جرار اللبان العُماني المتجهة إلى (بلقيس) ملكة سبأ كان يتم تحميلها من ميناء سمهرم، ويقع الميناء شرق مدينة (صلالة) في المنطقة الواقعة بين ولاية (طاقة) وولاية (مرباط)، وتسمى المنطقة محلياً بخور روري، وهي المجرى الطبيعي لشلالات دربات الشهيرة في محافظة ظفار.

ويعرف الميناء أيضا بميناء "موشكا" والذي تم ذكره في نصين يونانيين يعودان إلى الفترة مابين القرن الأول والثاني الميلادي، وقد تم من خلال التنقيبات الأثرية لمدينة سمهرم العثور على عدد من المخطوطات، ومعبد قديم، وقطع نقدية وأثرية تشير جميعها إلى أن المدينة كانت على صلة تاريخية بالهند وبلاد مابين النهرين وبلاد النيل.

ويرجع الباحثون تاريخ المدينة إلى الألف الثالث قبل الميلاد.

أنشطة يمكنك القيام بها في مدينة سمهرم الأثرية

- التجول حول سمهرم ذلك الاثر الهام الذي يعود إلى عصور عتيقة ومشاهدة النقوش الحجرية، بالإضافة إلى المباني القديمة كالقلعة والمعبد وغيره.

- يمكنك المرور على الممر الذي يطل على بحر خور روري، وهو ممر مُمهد لاستقبال الزوّار لإعطائهم الفرصة للاستمتاع بالبحر وسمهرم معاً.



