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رقم الخبر: 277405 تاريخ النشر: آذار 02, 2020 الوقت: 13:51 الاقسام: منوعات  
جريمة بشعة.. حشر زوجين أحياء في حقيبتين

جريمة بشعة.. حشر زوجين أحياء في حقيبتين

عثر على جثة رجل قتل بطريقة بشعة كان في رحلة مع زوجته في تايلاند لتكشف الشرطة التايلاندية تفاصيل تلك الجريمة.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية على موقعها الإلكتروني، السبت، أن القتلة وضعوا الزوجين في حقيبتي سفر بعد تقييدهما، وهما مازالا على قيد الحياة، ثم ألقوا بهما في نهر.

وجرى العثور على جثة الزوج وانغ جون (30 عاما)، الثلاثاء، بعدما لاحظ صياد في نهر بينغ، وسط تايلاند، حقيبة سوداء تطفو على الماء.

وقالت الشرطة إن غواصيها يواصلون البحث عن زوجة الرجل تشو بينغ ( 28 عاما)، التي يعتقد أنها ألقيت أيضا في النهر وبنفس الطريقة.

ووصل الزوجان إلى تايلاند في وقت سابق من فبراير الجاري مع مجموعة من السياح الصينيين، لكنهما فضلا البقاء فيما عاد الآخرون إلى بلادهم.

وذكر ضابط في الشرطة أنه تم فتح تحقيق في الجريمة، وإعداد مذكرات توقيف.

وبحسب شهود عيان، فقد سمعوا أصوات سقوط ما وصفوها بأشياء ثقيلة في النهر.

وخلص تشريح الجثة الزوج إلى أنه توفي بسبب الغرق، لكنه كان على قيد الحياة عندما وضع في الحقيبة.

وتعتقد الشرطة أن 4 أشخاص على الأقل متورطون في جريمتي القتل.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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