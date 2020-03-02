يقع مزار الشاعر بابا طاهر على هضبة في شمال غرب مدينة همدان بمنطقة تعرف ببابا طاهر .

كانت حياة هذا الشاعر من القرن الرابع حتى أوائل القرن الخامس و يعرف من الشعراء الكبار و المعاصرين.

بني مزار الشاعر على قاعدة ثمانية الأضلاع يبلغ ارتفاعها حوالي 20 مترا و ارتفاعها عن سطح الأرض 30 مترا .

يتكون المزار من ثمانية أعمدة و درج بالاضافة الى تزيين أرضيته بالغرانيت الحجري.

يحتوي أغلب اقسام المزار على أشعار له تم حكها على جدران هذا المزار و تم حك قصيدة من 24 بيتا على 24 حجرة وضعت في القسم السفلي من الحياط الخارجي للمزار .

يطلق اسم البابا في ذلك الزمان على الاشخاص الزاهدين وغير متعلقين بالحياة الدنيا .

للشاعر بابا طاهر العديد من القصائد الجميلة، تم استخدام بعض الكلمات والتعابير العربية فيها ونحبذ ذكر أن الشاعر بابا طاهر هو أول الشعراء الايرانيين الذي استخدم طريقة الشطريين في شعره .



