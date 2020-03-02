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رقم الخبر: 277404 تاريخ النشر: آذار 02, 2020 الوقت: 13:49 الاقسام: سياحة  
مرقد الشاعر «باباطاهر» في همدان.. أرضيته مزينة بالغرانيت الحجري

مرقد الشاعر «باباطاهر» في همدان.. أرضيته مزينة بالغرانيت الحجري

يقع مزار الشاعر بابا طاهر على هضبة في شمال غرب مدينة همدان بمنطقة تعرف ببابا طاهر .

كانت حياة هذا الشاعر من القرن الرابع حتى أوائل القرن الخامس و يعرف من الشعراء الكبار و المعاصرين.

بني مزار الشاعر على قاعدة ثمانية الأضلاع يبلغ ارتفاعها حوالي 20 مترا و ارتفاعها عن سطح الأرض 30 مترا .

يتكون المزار من ثمانية أعمدة و درج بالاضافة الى تزيين أرضيته بالغرانيت الحجري.

يحتوي أغلب اقسام المزار على أشعار له تم حكها على جدران هذا المزار و تم حك قصيدة من 24 بيتا على 24 حجرة وضعت في القسم السفلي من الحياط الخارجي للمزار .

يطلق اسم البابا في ذلك الزمان على الاشخاص الزاهدين وغير متعلقين بالحياة الدنيا .

للشاعر بابا طاهر العديد من القصائد الجميلة، تم استخدام بعض الكلمات والتعابير العربية فيها ونحبذ ذكر أن الشاعر بابا طاهر هو أول الشعراء الايرانيين الذي استخدم طريقة الشطريين في شعره .


 

مرقد الشاعر باباطاهرمرقد الشاعر باباطاهر
مرقد الشاعر باباطاهرمرقد الشاعر باباطاهر
مرقد الشاعر باباطاهرمرقد الشاعر باباطاهر
مرقد الشاعر باباطاهرمرقد الشاعر باباطاهر
مرقد الشاعر باباطاهرمرقد الشاعر باباطاهر
مرقد الشاعر باباطاهرمرقد الشاعر باباطاهر
مرقد الشاعر باباطاهرمرقد الشاعر باباطاهر
مرقد الشاعر باباطاهرمرقد الشاعر باباطاهر
 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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