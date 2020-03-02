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|رقم الخبر: 277404
|تاريخ النشر: آذار 02, 2020
|الوقت: 13:49
|الاقسام: سياحة
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مرقد الشاعر «باباطاهر» في همدان.. أرضيته مزينة بالغرانيت الحجري
يقع مزار الشاعر بابا طاهر على هضبة في شمال غرب مدينة همدان بمنطقة تعرف ببابا طاهر .
كانت حياة هذا الشاعر من القرن الرابع حتى أوائل القرن الخامس و يعرف من الشعراء الكبار و المعاصرين.
بني مزار الشاعر على قاعدة ثمانية الأضلاع يبلغ ارتفاعها حوالي 20 مترا و ارتفاعها عن سطح الأرض 30 مترا .
يتكون المزار من ثمانية أعمدة و درج بالاضافة الى تزيين أرضيته بالغرانيت الحجري.
يحتوي أغلب اقسام المزار على أشعار له تم حكها على جدران هذا المزار و تم حك قصيدة من 24 بيتا على 24 حجرة وضعت في القسم السفلي من الحياط الخارجي للمزار .
يطلق اسم البابا في ذلك الزمان على الاشخاص الزاهدين وغير متعلقين بالحياة الدنيا .
للشاعر بابا طاهر العديد من القصائد الجميلة، تم استخدام بعض الكلمات والتعابير العربية فيها ونحبذ ذكر أن الشاعر بابا طاهر هو أول الشعراء الايرانيين الذي استخدم طريقة الشطريين في شعره .
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