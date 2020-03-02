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رقم الخبر: 277403 تاريخ النشر: آذار 02, 2020 الوقت: 13:48 الاقسام: منوعات  
ناسا تنشر صوراً تظهر انخفاض مستوى التلوث في الصين

ناسا تنشر صوراً تظهر انخفاض مستوى التلوث في الصين

أظهرت صور نشرتها وكالة ناسا الأمريكية تراجعاً حاداً في مستويات التلوث في الصين، وهو ما يرجح أن يكون نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأظهرت خرائط ناسا انخفاضاً في مستويات أكسيد النيتروجين في الصين هذا العام. يأتي ذلك وسط تراجع قياسي في نشاط المصانع الصينية، إذ أوقف المصنعون الإنتاج في إطار جهود تستهدف احتواء الفيروس.

وتشير أحدث الإحصائيات إلى تسجيل الصين حوالي 80 ألف حالة إصابة ب‍فيروس كورونا منذ بدء انتشار المرض في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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