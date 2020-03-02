أظهرت صور نشرتها وكالة ناسا الأمريكية تراجعاً حاداً في مستويات التلوث في الصين، وهو ما يرجح أن يكون نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأظهرت خرائط ناسا انخفاضاً في مستويات أكسيد النيتروجين في الصين هذا العام. يأتي ذلك وسط تراجع قياسي في نشاط المصانع الصينية، إذ أوقف المصنعون الإنتاج في إطار جهود تستهدف احتواء الفيروس.

وتشير أحدث الإحصائيات إلى تسجيل الصين حوالي 80 ألف حالة إصابة ب‍فيروس كورونا منذ بدء انتشار المرض في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.