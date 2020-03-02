من الاماكن الطبيعية الجميلة الفريدة من نوعها في محافظة جيلان، كهف «آويشوي» في منطقة (آويشوي) على مسافة 40 كيلومتراً جنوب غرب مدينة «شاندرمن» من أعمال ماسال.

إن القناديل الكلسية الجميلة داخل هذا الكهف خلقت مناظر رائعة منقطعة النظير فيها فضلاً عن أن فتحة الكهف الكبيرة البالغ ارتفاعها 19 متراً وعرضها 14 متراً هي الاخرى تضفي على هذا الكهف منظراً قل نظيره بين الكهوف المكتشفة في جيلان.

وتم لحد الآن اكتشاف وفحص ما يزيد عن ألفي متر من عمق كهف «آويشوي» والذي هو من أطول كهوف محافظة جيلان.

ان مشاهدة القناديل والمناظر الطبيعية المذهلة للكهف وما حوله والتي تشرح صدر الزائر جعلها منطقة تجذب السياح والزائرين إليها وتوجد في هذا الكهف الذي يعود قدمه الى 75 مليون سنة، سبعة شلالات جميلة أيضاً.

يذكر أن المناخ المعتدل والرطب لهذا الاقليم القريب من جبال تالش الشاسعة وكذلك بحر قزوين هو من الأسباب الجغرافية الطبيعية التي يتأثر كهف آويشوي بها.