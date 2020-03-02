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رقم الخبر: 277401 تاريخ النشر: آذار 02, 2020 الوقت: 13:45 الاقسام: منوعات  
ناسا تنشر لأول مرة.. فيديو لسطح القمر بدقة “4K”

ناسا تنشر لأول مرة.. فيديو لسطح القمر بدقة “4K”

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، يوم الإثنين (24 فبراير/ شباط)، فيديو يصور جوانب القمر، من منظور رواد الفضاء الذين كانوا في رحلة "أبولو 13"، والتي أُلغيت بعدما شكّلت خطرا على حياتهم.

ونشرت ناسا مقطع فيديو بجودة 4K باستخدام بيانات من سفينة الفضاء الآلية التابعة لها، التي تدور حول القمر والمعروفة باسم "مستكشف القمر المداري"” (Lunar Reconnaissance Orbiter)، وفقاً لما ذكرته شبكة CNN الأمريكية، الثلاثاء.

وأشارت ناسا إلى أن رواد الفضاء كانوا في الظلام لمدة ثماني دقائق فقط، عندما كانوا بين غروب الأرض وشروق الشمس، حتى ظهرت أراضي القمر. ومن هنا يبدأ المقطع.

تأخذك وكالة الفضاء في جولة حول أجزاء القمر لمدة تزيد على دقيقة وتدور في الخلفية بعض الموسيقى، وبعد ذلك ترى الأرض.

ينتهي المقطع باستعراض المسار الذي اتخذه رواد الفضاء حول القمر ليعودوا إلى الوطن سالمين، وكان هذا المقطع مُسرعاً قليلاً، ليختصر وقتنا جميعاً.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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