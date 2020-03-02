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رقم الخبر: 277398 تاريخ النشر: آذار 02, 2020 الوقت: 13:40 الاقسام: سياحة  
سرآب «الزنبق» في كرمانشاه.. بحيرة واسعة مكتظة بأوراد الزنبق

سرآب «الزنبق» في كرمانشاه.. بحيرة واسعة مكتظة بأوراد الزنبق

تقع منطقة سراب الزنبق20 كم شمال غرب مدينة كرمانشاه في بداية منطقة سنجابي و على سفح جبل «كماجار».

تستوعب بحيرة سراب كماً هائلاً من المياه، حيث تعدّ مكاناً مناسباً لتربية الأسماك. هذه المنطقة على شكل بحيرة واسعة مكتظة بأوراد الزنبق، حيث تطفو أوراق هذه الأوراد وبراعمها على سطح الماء وتحتل حيزاً واسعاً من بحيرة سراب.

هذه المنطقة الطبيعة السياحية في مدينة كرمانشاه من الجاذبيات الطبيعة التي تحظى بجو هادئ ومناظر خلابة، حيث تستضيف في كل عام في أيام العطل وعيد رأس السنة النوروز وفصل الصيف، عدداً كبيراً من السياح وعشاق الطبيعة من داخل ايران وخارجها.


 

سراب الزنبقسراب الزنبق
سراب الزنبقسراب الزنبق
سراب الزنبقسراب الزنبق
سراب الزنبقسراب الزنبق
سراب الزنبقسراب الزنبق
سراب الزنبقسراب الزنبق
 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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