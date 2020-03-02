تستوعب بحيرة سراب كماً هائلاً من المياه، حيث تعدّ مكاناً مناسباً لتربية الأسماك. هذه المنطقة على شكل بحيرة واسعة مكتظة بأوراد الزنبق، حيث تطفو أوراق هذه الأوراد وبراعمها على سطح الماء وتحتل حيزاً واسعاً من بحيرة سراب.

هذه المنطقة الطبيعة السياحية في مدينة كرمانشاه من الجاذبيات الطبيعة التي تحظى بجو هادئ ومناظر خلابة، حيث تستضيف في كل عام في أيام العطل وعيد رأس السنة النوروز وفصل الصيف، عدداً كبيراً من السياح وعشاق الطبيعة من داخل ايران وخارجها.



