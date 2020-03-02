نشرت صحيفة أمريكية، مقطع فيديو، لفتاة تداعب القرش الببري، تحت الماء، وتضع يدها على فكه العلوي، دون أن تتعرض لأذى.

وتظهر الفتاة، في الفيديو، الذي نشرته صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية، الأحد، وهي تقف تحت تنتظر وصول القرش، بكل ثبات، بينما يتحرك القرش في اتجاهها، حتى يصل إلى مسافة قريبة جدا منها، فتقوم بوضع يدها اليمني على فكه العلوي، قبل أن يغادر.

وتظهر مجموعة من الأسماك الأخرى، في المكان، الذي توجد فيه تلك الفتاة، تحت الماء.

والقرش الببري أو القرش النمر، كما يطلق عيه ، هو أحد أنواع جنس القروش، الذي يوجد في مياه المناطق الإستوائية والمعتدلة وفي العديد من الأماكن متنوعة الحرارة.

ويوجد أكثر انتشاره له في الجزر الواقعة في منتصف المحيط الهادئ.