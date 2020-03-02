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رقم الخبر: 277394 تاريخ النشر: آذار 02, 2020 الوقت: 13:44 الاقسام: منوعات  
مخلوق غامض يثير رعب البريطانيين

مخلوق غامض يثير رعب البريطانيين

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمخلوق غامض اكتشفه صبي من ويلز في بريطانيا.

ونشرت والدة الصبي، كلير، الذي وجد المخلوق الصور على فيسبوك، حيث يبلغ طول هذا الحيوان الغريب أكثر من 70 سنتيمترا ولديه فك ممدود بعشرات الأسنان الحادة المرعبة.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن كلير، "لقد وجد ابني الحيوان في طريقه إلى المدرسة، وبدا وكأن شخصا ما قد تركه على ضفة النهر عن عمد".

وأثارت الصور مناقشات حارة بين المستخدمين حول نوع هذا المخلوق.

ووفقا للخبراء من الممكن أن ينتمي الحيوان إلى فصيلة أسماك الرمح التي تنتشر في أمريكا الجنوبية، ويصل طول هذه الأسماك إلى مترين تقريبا وتزن أكثر من 45 كغم في بيئتها الطبيعية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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