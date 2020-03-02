تغلب النرويجي كاسبر رود على الإسباني ألبرت راموس-بينيالوس ليتأهل إلى ثاني نهائي خلال شهر واحد في بطولة تشيلي المفتوحة للتنس الليلة الماضية.

وتفوق رود، الفائز ببطولة بوينس أيرس المفتوحة قبل أسبوعين، على راموس-بينيالوس 7-6 و6-2 في سانتياجو ليضرب موعدا مع البرازيلي تياجو سيبوت وايلد الذي هزم الأرجنتيني رينزو أوليفو 6-1 و6-3 في المواجهة الأخرى بالدور قبل النهائي.

وقال رود البالغ من العمر 21 عاما "أستمتع للغاية بالقدوم إلى أمريكا الجنوبية. إنه مكان استثنائي بالنسبة لي. في العام الماضي دخلت قائمة أول 100 لاعب على العالم والآن صعدت إلى مباراتين نهائيتين.. هذه طريقة جميلة لإنهاء هذه الرحلة".

ورد رود الإرسال بضربة ناجحة في الشوط الفاصل بالمجموعة الأولى ليحصل على رابع نقطة لحسم المجموعة، واستغلها حين فشل راموس-بينيالوس في رد إرسال اللاعب النرويجي.

ولم يدع رود الزخم يفلت منه في المجموعة الثانية، وسدد ضربة أمامية ناجحة ليكسر إرسال منافسه الإسباني ويتقدم 3-2 ثم كسر الإرسال مرة أخرى عندما سدد راموس-بينيالوس ضربة أمامية يسارية في الشبكة.

ويملك سيبوت وايلد (19 عاما) فرصة أن يصبح أصغر لاعب يحرز لقبا في موسم بطولات أمريكا الجنوبية منذ رفائيل نادال في أكابولكو عام 2005.

وسيبوت وايلد، بطل أمريكا المفتوحة للناشئين في 2018، هو بالفعل أصغر برازيلي يصل النهائي في تاريخ بطولات المحترفين وبوسعه أن يصبح ثاني لاعب شاب يفوز بلقب للمحترفين بعد الأسترالي أليكس دي مينو (19 عاما) الذي نال لقبه الأول في سيدني العام الماضي.



